Семья башмаковского врача получила жилье по региональной программе (видео)

Собрать родных, близких и коллег врач Яна Никифорова из Башмаково Пензенской области теперь может в собственном доме.

Молодой специалист — врач-фтизиатр уже три года работает в башмаковской больнице. Девушка родом отсюда, но, решив продолжить династию медиков, уезжала учиться в Саратов. По окончании вуза работала в Пензе, но потом вернулась на свою малую родину.

Здесь молодому специалисту не только предоставили рабочее место, но и помогли с жильем. Сначала сняли квартиру, а совсем недавно предложили переехать в собственный дом.

«Прежде чем переехать сюда, нам предложили посмотреть это жилье. Мы пришли, увидели, что здесь две большие комнаты, большая кухня. Нас все устроило, и мы согласились. Сейчас находимся в стадии ремонта: сделали детскую комнату. Поставили шведскую стенку, на которой ребенок может заниматься, и кроватку. Спальня у нас тоже отдельная. Раньше таких условий не было», — рассказала Яна Никифорова.

В ближайших планах у супругов — обустроить прилегающую территорию: сделать клумбы, построить баню и детскую площадку. Пока дом находится в муниципальном жилищном фонде, в собственность он перейдет после десяти лет работы врача в учреждении.

Обзавестись своей недвижимостью семье Яны Никифоровой получилось благодаря участию в региональной программе «Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения». С этого года для врачей дефицитных специальностей в межрайонных центрах приобретают дома и квартиры.

Для тех, кто хочет построить свой дом самостоятельно, действует другая региональная программа — «Успешное развитие сельских территорий». В Башмаковском районе она тоже пользуется спросом. Главная задача этих программ — привлечь молодых специалистов в глубинку.

«Чтобы привлечь специалистов к работе в нашей районной больнице, главный врач с главой администрации посещает медицинские факультеты: они были в Пензе, Самаре и Республике Мордовии. Привлекали молодых специалистов, чтобы они приехали работать у нас в районной больнице», — сообщила заведующая поликлиникой Башмаковской районной больницы Мария Кузьмина.

Обеспечение медучреждений узкими специалистами — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение» в Пензенской области, который воплощают в жизнь согласно указу президента России Владимира Путина. Целевой показатель по данному проекту — рост укомплектованности кадрами к 2024 году до 95%, сообщает телеканал «Экспресс».