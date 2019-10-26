Зареченцы смогут ездить в Пензу на электричке

Чтобы не стоять в пробках во время пути на работу и обратно, жители Заречного, которые трудятся в Пензе, смогут воспользоваться электричкой.

Запуск электропоезда сообщением «Станция «Селикса» — Пенза-1» планируется с 1 ноября. Это предложение стали обсуждать после закрытия на реконструкцию Бакунинского моста, сообщает телеканал «Экспресс».

Вынужденная мера спровоцировала постоянные пробки в часы пик на участках дороги, ведущей из Заречного в Пензу. У нового маршрута будет утреннее и вечернее расписание, с остановками на Пензе-II и на 720-м километре. Стоимость проезда составит 30 рублей.

«Мы планируем запустить электричку — наверное, частично проблема будет решена, но только для тех граждан, которые захотят передвигаться электричкой. Субсидии — около полумиллиона в месяц — будут направлены из областного бюджета», — сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.