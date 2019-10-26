Для ремонта пензенских дорог используют новую экономичную технологию (видео)

В Пензенской области используют новую экономически выгодную технологию в ремонте дорог. Ее суть заключается в том, старое асфальтовое покрытие используют повторно, но уже в качестве дорожного основания. В основание также добавляют цемент, и в результате получается новая дорога с улучшенными физико-механическими характеристиками.

Никольский район, дорога на село Карамалы. Для местных автовладельцев путь до этого населенного пункта непростой: ямы и трещины — практически на каждом метре дорожного полотна. Капитального ремонта здесь не было более 30 лет, к реконструкции дороги приступили только в этом году. Ремонт проводят по технологии холодной регенерации — по инициативе областного управления строительства и дорожного хозяйства.

Это только первый этап работы. Специальная машина — ресайклер — срезает слой асфальтобетонного покрытия, измельчает его и перемешивает с щебеночным основанием. Этот материал теперь станет основанием для будущей дороги.

«Далее в это основание будут добавляться минеральные вяжущие, в данном случае — цемент, и потом вся эта конструкция снова будет перемешиваться и укатываться катком. В итоге мы получаем основание из бетона, на который потом будет укладываться асфальт», — сказал директор по стратегическому развитию ООО «Азия Цемент» Дмитрий Немков.

Такая технология имеет ряд преимуществ. Она экономичнее: используются только местные материалы. Не требуется, например, подвоз щебня из других областей. Сокращаются и сроки ремонта, потому что нет необходимости в разборе существующей дороги. Благодаря добавлению цемента дорога получается намного прочнее, а значит, она дольше прослужит. Гарантия подрядчика — минимум 20 лет.

«Данный вид ремонта позволит восстановить транспортно-эксплуатационные характеристики дороги и обеспечить безопасное передвижение. В результате мы получим бетонное основание, которое способно будет выдержать нагрузки от грузовых автомобилей», — отметил начальник отдела капитального строительства и технического надзора управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Илья Вахрамеев.

Технологию холодной регенерации планируют использовать при ремонте дорог Пензенской области и в следующем году. Реконструкцию дороги на село Карамалы должны завершить в ноябре, сообщает телеканал «Экспресс».