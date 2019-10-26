В Пензе налоговая служба провела день открытых дверей

Скоро завершится срок уплаты имущественного, земельного и транспортного налогов. В пензенских территориальных органах Федеральной налоговой службы состоялся день открытых дверей по этой теме.

В рамках ежегодной всероссийской акции специалисты рассказали посетителям, кто должен оплачивать налоги, какие существуют ставки и льготы, проинформировали граждан о способах оценки качества услуг налоговых служб. Также можно было узнать о наличии задолженности, сообщает телеканал «Экспресс».

«В стенах налоговых органов, чтобы узнать о своих налогах, можно воспользоваться через терминал управления очередью и QR-анкетированием. Вне стен налоговых органов — через SMS, а так же через портал «Ваш контроль» и сервис-анкетирование на сайте nalog.ru», — сказала заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы России по Железнодорожному району Пензы Елена Шокорова.