Эксперты нашли новую причину облысения мужчин

Ученые из Южной Кореи обнаружили новую причину мужского облысения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Nation News.

Специалисты выяснили, что на состояние волос влияет переработка. Мужчины, которые тратят на работу более 52 часов в неделю, подвергаются облысению в два раза чаще остальных.

Отмечается, что стандартно работа занимает 40 часов в неделю, однако часто сотрудники остаются в офисе дольше и увеличивают рабочее время. Из-за переработок возникает стресс, который может провоцировать гормональные изменения в коже головы. Ученые добавили, что изменения гормонального баланса замедляют рост волосяных фолликулов. Более того, напряженный организм может самостоятельно неблагоприятно воздействовать на волосяной покров.

Первые симптомы облысения появляются у мужчин в 20−30 лет, поэтому эксперты рекомендуют им внимательно следить за количеством рабочих часов.

Исследование проводилось на основе показателей 13 тысяч мужчин от 20 до 59 лет, живущих в Южной Корее.