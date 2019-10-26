Эксперты нашли новую причину облысения мужчин

Специалисты выяснили, что на состояние волос влияет переработка. Мужчины, которые тратят на работу более 52 часов в неделю, подвергаются облысению в два раза чаще остальных.
Отмечается, что стандартно работа занимает 40 часов в неделю, однако часто сотрудники остаются в офисе дольше и увеличивают рабочее время. Из-за переработок возникает стресс, который может провоцировать гормональные изменения в коже головы. Ученые добавили, что изменения гормонального баланса замедляют рост волосяных фолликулов. Более того, напряженный организм может самостоятельно неблагоприятно воздействовать на волосяной покров.
Первые симптомы облысения появляются у мужчин в 20−30 лет, поэтому эксперты рекомендуют им внимательно следить за количеством рабочих часов.
Исследование проводилось на основе показателей 13 тысяч мужчин от 20 до 59 лет, живущих в Южной Корее.