Творчество Егора Крида назвали сатанистским и опасным для подростков

Творчество уроженца Пензы, рэпера Егора Крида проверил Роскомнадзор. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт ведомства.

По результатам проверки специалисты заключили, что Егор Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи.

«Тотальный цинизм певца проявляется в пренебрежении как к моральным, так и к культурным нормам россиян. За увлечением нецензурщиной и грубым сленгом следует выбор жизненных идеалов и образцов для подражания», — говорится в публикации.

Также эксперты отметили, что песни исполнителя опасны для развития детей и подростков. Они, по их словам, провоцируют среди них «проституированное поведение». Кроме того, контент погружает подростков в «стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта». Эксперты призвали изменить возрастную маркировку мероприятий с участием музыканта на «18+".