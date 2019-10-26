Тренды зимы. Пензячкам рассказали, как выбрать идеальную верхнюю одежду
Сессия Гордумы по выбору мэра Пензы
На какие выплаты могут рассчитывать пензенские врачи?
Отзыв на роман «Мы в порядке»
Наши новости
«Роскартография» заказала большую электронную карту Пензенской области
В Пензенской области упал пассажирооборот общественного транспорта
«My cup, please». Пензенцам предлагают ходить в кафе со своей кружкой
В Кузнецке появился новый арт-объект
Зареченцы смогут ездить в Пензу на электричке
Семья башмаковского врача получила жилье по региональной программе
В Пензе открыли движение по новой эстакаде трассы М-5 «Урал»
В Пензе состоится коллегиальный прием больных псориазом
В центре Пензы 4 ноября ограничат движение машин
Поликлинику в Нижнем Ломове готовят к сдаче

Творчество Егора Крида назвали сатанистским и опасным для подростков

26 октября в 10:26 208 просмотров
, рэпера Егора Крида проверил Роскомнадзор. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт ведомства.

" data-title="Творчество Егора Крида назвали сатанистским и опасным для подростков — Пенза-пресс, рунет за день">

Творчество уроженца Пензы, рэпера Егора Крида проверил Роскомнадзор. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт ведомства.

По результатам проверки специалисты заключили, что Егор Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи.

«Тотальный цинизм певца проявляется в пренебрежении как к моральным, так и к культурным нормам россиян. За увлечением нецензурщиной и грубым сленгом следует выбор жизненных идеалов и образцов для подражания», — говорится в публикации.

Также эксперты отметили, что песни исполнителя опасны для развития детей и подростков. Они, по их словам, провоцируют среди них «проституированное поведение». Кроме того, контент погружает подростков в «стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта». Эксперты призвали изменить возрастную маркировку мероприятий с участием музыканта на «18+".

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/egorkreed/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...