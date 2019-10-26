Творчество Егора Крида назвали сатанистским и опасным для подростков

По результатам проверки специалисты заключили, что Егор Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи.
«Тотальный цинизм певца проявляется в пренебрежении как к моральным, так и к культурным нормам россиян. За увлечением нецензурщиной и грубым сленгом следует выбор жизненных идеалов и образцов для подражания», — говорится в публикации.
Также эксперты отметили, что песни исполнителя опасны для развития детей и подростков. Они, по их словам, провоцируют среди них «проституированное поведение». Кроме того, контент погружает подростков в «стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта». Эксперты призвали изменить возрастную маркировку мероприятий с участием музыканта на «18+".