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Из российских поездов могут исчезнуть плацкарты

26 октября в 11:11 92 просмотра
Телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости пояснил, что это связано с переменами в классах обслуживания в поездах.

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В России может исчезнуть категория плацкартных вагонов. Телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости пояснил, что это связано с переменами в классах обслуживания в поездах.

В России все пассажирские железнодорожные вагоны будут подразделяться на несколько классов: бюджет, эконом, комфорт и бизнес. Наименования планирую ввести в январе 2020 года.

Названия «плацкарт» и «купе» на некоторое время сохранят. Причина заключается в большом количестве документации, где эти понятия фигурируют. Однако со временем слово «плацкарт» исчезнет.

Помимо этого, в новых вагонах перестанут хлопать двери, также их оснастят холодильниками, душевыми кабинами, микроволновыми печами и большим количеством розеток. Кроме того, появятся сейфы для каждого пассажира и бесплатный Wi-Fi.


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