Пензячка едва не сломала зуб, желая полакомиться

Жительница Пензы решила побаловать себя воздушной пшеницей и пришла в ужас.

Женщина купила упаковку сладостей в одном из сетевых магазинов. Она пояснила в группе соцсети «ВКонтакте», что внутри пачки оказался камень.

«Люди ломают зубы о такой завтрак, а завод игнорирует жалобы и бросает трубку. Будьте осторожны», — добавила пензячка.

Пользователи в комментариях подтвердили слова автора поста, одна из подписчиц отметила, что ей тоже попадались камни в подобной упаковке. Пензенцы посоветовали женщине обратиться в Роспотребнадзор, чтобы специалисты проверили продукцию завода.