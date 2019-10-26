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Пензячка едва не сломала зуб, желая полакомиться

26 октября в 11:59 204 просмотра

Жительница Пензы решила побаловать себя воздушной пшеницей и пришла в ужас.

Женщина купила упаковку сладостей в одном из сетевых магазинов. Она пояснила в группе соцсети «ВКонтакте», что внутри пачки оказался камень.

«Люди ломают зубы о такой завтрак, а завод игнорирует жалобы и бросает трубку. Будьте осторожны», — добавила пензячка.

Пользователи в комментариях подтвердили слова автора поста, одна из подписчиц отметила, что ей тоже попадались камни в подобной упаковке. Пензенцы посоветовали женщине обратиться в Роспотребнадзор, чтобы специалисты проверили продукцию завода.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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