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Благотворительный спектакль из Пензы покажут на фестивале в Тольятти (видео)

26 октября в 13:58 170 просмотров
«Фанфан Тюльпан» (12+).

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На фестивале в Тольятти покажут пензенский благотворительный спектакль «Фанфан Тюльпан» (12+).

Получили шанс второй раз приобщиться к театру. Актеры, а в быту просто известные люди Пензы, шутят, что наконец, отправляются на гатроли. Участников постановки пригласили на фестиваль благотворительных спектаклей в Тольятти. Местный фонд выиграл на его организацию грант, так что фестиваль — первый по счету. Среди тех, кого пригласили сразу — пензенцы. Теперь актеры упорно вспоминают слова и движения. Например, исполнитель главной мужской роли Артем Астахов, прошел испытание до начала репетиции.

«Лично моя первая реплика звучит так: спокойно, папаша, что-то такое, надо вспомнить, текст с собой», — поделился он.

В сценической реальности первые его произнесенные слова оказываются подсказской партнеру по сцене, все-таки дает о себе знать то, насколько эта трупа сплоченная в жизни. По сюжету, постановка начинается с неловкой ситуации, в которую попадает Фанфан Тюльпан, и предсказания поистинне геройской судьбы и женитьбы на дочери короля. К авантюрному сюжету пензенские энтузиасты подключились семьями. На оной сцене с родителями — актерами, их дети, правда названия ролей у них пока вызывают затруднения. Для самих известных людей Пензы выступление в Тольятти- это во многом вызов.

«Естественно весь зал знал, кто есть кто. Нас больше оценивали как известных людей города. Здесь есть шанс поработать на публику», — отметил актер спектакля, заведующий диспансерным отделением областной наркологической больницы Илья Лан.

Благотворительную постановку «Фанфан Тюльпан» в Пензе показали в конце июня. Она стала пятым подобным спектаклем в нашем городе. На этот раз собранные средства пошли на создание учебно-тренировочной квартиры для детей-аутистов, в ней они смогут учиться самостоятельности. Фестиваль в Тольятти тоже послужит благородной цели. Все вырученные средства направят на помощь детям города Тольятти.

«Нам очень важно представить Пензенскую область, поскольку в этом году будут давать первую премию общественного признания «Театр в сердце моем». У меня есть большие надежды, что именно Пенза достойна этой премии. И мы ее получим», — сказала продюсер благотворительного спектакля «Фанфан Тюльпан» Марина Тарасова.

Дебют известных людей Пензы на сцене театра в Тольятти состоится 3 ноября. Болеть за победу пензенской труппы можно со 2 по 4 ноября — именно на эти даты назначен сам фестиваль благотворительных спектаклей в Тольятти, сообщает телеканал «Экспресс».


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