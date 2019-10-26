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На Ахунском переезде появятся дополнительные полосы

26 октября в 14:34 74 просмотра
, а также посетили несколько объектов сферы ЖКХ.

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Представители пензенской администрации оценили ход работ по содержанию дорог города, а также посетили несколько объектов сферы ЖКХ.

Участники объезда проехали на Ахунский переезд, где идет укрепление обочин. В пресс-службе мэрии пояснили, что работы организует и курирует Министерство строительства и дорожного хозяйства региона. В планах — обустроить дополнительные полосы на участках дорог вблизи переезда, а также в районе пересечения улицы Нейтральной и дороги на Ахунский переезд. Кроме того, после завершения работ будут внесены изменения в систему дорожных знаков.

Представители горадминистрации оценили объем работ, а также обсудили варианты организации дорожного движения, так как накануне на объекте провел совещание губернатор Иван Белозерцев, который поручил подготовить проект расширения участка автодороги на Ахунском переезде.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/yuriy_ilin_provel_obezd_ulichno_dorozhnoy_seti_goroda/

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