На Ахунском переезде появятся дополнительные полосы

Представители пензенской администрации оценили ход работ по содержанию дорог города, а также посетили несколько объектов сферы ЖКХ.

Участники объезда проехали на Ахунский переезд, где идет укрепление обочин. В пресс-службе мэрии пояснили, что работы организует и курирует Министерство строительства и дорожного хозяйства региона. В планах — обустроить дополнительные полосы на участках дорог вблизи переезда, а также в районе пересечения улицы Нейтральной и дороги на Ахунский переезд. Кроме того, после завершения работ будут внесены изменения в систему дорожных знаков.

Представители горадминистрации оценили объем работ, а также обсудили варианты организации дорожного движения, так как накануне на объекте провел совещание губернатор Иван Белозерцев, который поручил подготовить проект расширения участка автодороги на Ахунском переезде.