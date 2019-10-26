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Пензенским коммунальщикам 1 ноября запретят проводить земляные работы

26 октября в 14:59 172 просмотра
, благоустройство мест последних разрытий.

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26 октября сотрудники мэрии проверили, благоустройство мест последних разрытий.

Участники объезда проехали по улице Суворова, Большой Радищевской, Чехова и нескольким другим. На проспекте Победы аварийная бригада ООО «Горводоканал» занималась ликвидацией утечки на сетях канализации.

В пресс-службе горадминистрации уточнили, что всего в настоящее время на контроле Департамента ЖКХ города находится девять разрытий на магистральных улицах. Благоустройство участков после раскопок — обязательное условие деятельности организаций. В него входят, в том числе, укладка нового покрытия и оформление газонов.

«До 1 ноября по всем объектам необходимо завершить работы и восстановить дорожное покрытие, при этом надо следить как за уровнем качества работ, так и за нанесением дорожной разметки», — подчеркнул заместитель мэра Юрий Ильин.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/kommunalnye_organizatsii_obyazali_likvidirovat_posledstviya_razrytiy/

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