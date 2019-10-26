Россияне могут проехать на метро за пустые бутылки

Министерство транспорта России приступило к рассмотрению вопроса установки фандоматов, которые помогут компенсировать бонусами часть проезда, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Россияне смогут сдавать пустые банки и бутылки в фандоматы и получать за это бонусы, которыми можно будет оплачивать проезд. Тару же из аппаратов будут отправлять на переработку.

Отмечается, что в Европе широко распространена практика фандоматов. В Чехии, Литве, Германии, Финляндии, Норвегии, как правило, используется залоговый принцип. В стоимость некоторых товаров (например, сладких газированных напитков в жестяных банках) уже заложена некоторая незначительная сумма. При опускании такой банки в фандомат, устройство выдает чек, который примут как часть оплаты во время следующей покупки.