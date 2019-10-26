Каменских школьников посвятили в кадеты

Руководитель областного СУ СКР Дмитрий Матушкин отметил, что в 2019 году кадетскому движению Следственного комитета исполнилось 10 лет. В настоящее время кадетские классы действуют в 28 регионах страны. Он поблагодарил родителей ребят, которые поддержали идею создания кадетского класса СКР.

«Мы не ставим своей целью воспитать из каждого кадета будущего следователя, главное — чтобы каждый выпускник кадетского класса стал достойным гражданином нашей страны, патриотом, который искренне любит свою Родину. Те кадеты, которые пожелают связать свою жизнь со следственной работой, смогут в дальнейшем получить высшее образование в Академии Следственного комитета и в будущем пополнить ряды следователей, чему мы будем только рады и окажем всю необходимую помощь», — подчеркнул он.

В пресс-службе регионального Су СКР сообщили, что носить почетное звание кадета с честью и достоинством торжественно поклялись 27 школьников. Ребятам вручили кадетские удостоверения.