Золотаревская бабушка заблудилась в лесу

79-летняя жительница села Золотаревка Пензенского района отправилась в лес собирать грибы и не вернулась.

Дочь пенсионерки обратилась за помощью к спасателям 25 октября в 18:10. Женщина рассказала дежурному, что мать утром пошла в лес за грибами и не вернулась.

Как сообщили в пресс-службе ППСЦ, специалисты прибыли на место и провели опрос местных жителей и родственников пропавшей пенсионерки. Сельчане вместе с полицейскими, волонтерами и спасателями отправились на поиски. Бабушку удалось найти в 1:10.

«Спасатели провели первичный осмотр и опрос пострадавшей, в результате которого выяснилось, что ее здоровью ничего не угрожает, медицинская помощь не требуется», — уточнили в пресс-службе.

Женщину доставили домой.