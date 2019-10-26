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Золотаревская бабушка заблудилась в лесу

26 октября в 16:17 244 просмотра

79-летняя жительница села Золотаревка Пензенского района отправилась в лес собирать грибы и не вернулась.

Дочь пенсионерки обратилась за помощью к спасателям 25 октября в 18:10. Женщина рассказала дежурному, что мать утром пошла в лес за грибами и не вернулась.

Как сообщили в пресс-службе ППСЦ, специалисты прибыли на место и провели опрос местных жителей и родственников пропавшей пенсионерки. Сельчане вместе с полицейскими, волонтерами и спасателями отправились на поиски. Бабушку удалось найти в 1:10.

«Спасатели провели первичный осмотр и опрос пострадавшей, в результате которого выяснилось, что ее здоровью ничего не угрожает, медицинская помощь не требуется», — уточнили в пресс-службе.

Женщину доставили домой.


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