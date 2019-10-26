Стали известны продукты, которые вызывают рак

Диетологи рассказали, какие продукты чаще всего вызывают онкозаболевания. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Газету.ru».

Так, в список вошли курица, рыба, яйца, зелень и морепродукты.

Ученые отметили, что курицу можно размораживать только в холодильнике. При комнатной температуре в мясе птицы легко размножаются стафилококк и сальмонелла. Кроме того, перед употреблением мясо необходимо подвергать тщательной термической обработке — в плохо приготовленном продукте могут остаться вредные бактерии.

Морепродукты и рыба должны пробыть в морозилке не менее 72 часов прежде, чем их можно будет употреблять. Эксперты настоятельно рекомендуют выяснять у продавцов, в каких именно условиях эти продукты хранились до того, как попали на прилавок.

Специалисты подчеркнули, что прежде чем употреблять или добавлять в пищу зелень, ее стоит на некоторое время замочить в воде. Яйца же, наоборот, мыть не рекомендуется. Ученые пояснили, что из-за пористой структуры скорлупы, в процессе мытья внутрь могут попасть те вредные бактерии, которые до этого находились снаружи.