Сергей Шнуров оценил выступление пензенца на шоу «Голос»

В интервью перед выходом на сцену пензенец рассказал, что в музыкальную школу его привела мама.

«Мне хотелось быть на вторых ролях, я играл на бас-гитаре и периодически подпевал. После я уже стал вокалистом. У каждого человека бывают взлеты и падения. Как-то раз у меня сложилось мнение, что я занимаюсь не тем, я тогда пел в ресторане. В один из ней в заведение пришел Стинг вместе со своей командой, он послушал выступление и попросил меня подойти. Исполнитель похвалил меня. В этот момент я понял, что занимаюсь тем, чем нужно», — поделился Валентин Лакодин.

Перед судьями пензенец спел «Mambo Italiano», играя на контрабасе. Зал разразился овациями, однако заветную кнопку никто из жюри не нажал.

Певец Валерий Сюткин отметил, что хотел поддержать исполнителя и позвать его к себе в команду, но ему немного не хватило голоса певца, «что-то не зацепило». Композитор Константин Меладзе посоветовал пензенцу исполнять эту песню легче и игривее.

«Вам явно мешал контрабас, вы сосредотачивались на нем. Эта песня должна искриться как шампанское», — добавил он.

Рок-музыкант Сергей Шнуров же поддержал Валентина, сказав, что ему понравилось выступление.

Исполнитель не прошел этап слепых прослушиваний, но он отметил, что это было познавательно и полезно для его жизненного опыта.