В Пензе отремонтируют улицу Пилотную

В Пензе в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют улицу Пилотную. 26 октября место осмотрели представители горадминистрации.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что уже в 2019 году планируется провести торги и заключить контракты на ремонт крупных магистральных улиц — Терновского, Баумана, Окружной, Луначарского, проспекта Строителей, улицы — дублера Окружной. Затем пройдут аукционы по другим объектам.

Во время выезда работники мэрии решили включить в их список и улицу Пилотную, так как состояние ее проезжей части — неудовлетворительно.

«Мы выполнили большой объем работ по ремонту магистральных улиц с интенсивным движением, надо постепенно переходить в частный сектор и на второстепенные дороги», — подчеркнул заместитель мэра Юрий Ильин.

Начальник департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин уточнил, что на улице Пилотной необходимо провести ремонт основания дороги, обновить верхний и выравнивающий слои асфальта.