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В Пензе отремонтируют улицу Пилотную

26 октября в 17:57 186 просмотров
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют улицу Пилотную. 26 октября место осмотрели представители горадминистрации.

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В Пензе в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют улицу Пилотную. 26 октября место осмотрели представители горадминистрации.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что уже в 2019 году планируется провести торги и заключить контракты на ремонт крупных магистральных улиц — Терновского, Баумана, Окружной, Луначарского, проспекта Строителей, улицы — дублера Окружной. Затем пройдут аукционы по другим объектам.

Во время выезда работники мэрии решили включить в их список и улицу Пилотную, так как состояние ее проезжей части — неудовлетворительно.

«Мы выполнили большой объем работ по ремонту магистральных улиц с интенсивным движением, надо постепенно переходить в частный сектор и на второстепенные дороги», — подчеркнул заместитель мэра Юрий Ильин.

Начальник департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин уточнил, что на улице Пилотной необходимо провести ремонт основания дороги, обновить верхний и выравнивающий слои асфальта.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/ulitsu_pilotnuyu_otremontiruyut_v_ramkakh_natsproekta_bkad_v_sleduyushchem_godu/

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