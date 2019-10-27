Губернатор Иван Белозерцев поздравил пензенских автомобилистов с праздником

27 октября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта

«Четкая и надежная работа отрасли является одним из важнейших условий дальнейшего динамичного развития экономического потенциала Сурского края, укрепления его связей с другими регионами России, странами ближнего и дальнего зарубежья, успешного решения актуальных социальных задач.

Миллионы тонн доставленных грузов, сотни тысяч пассажиров — за этими цифрами стоит ваш напряженный добросовестный труд, профессионализм и энергия», — сказано в поздравлении.

Иван Белозерцев также выразил благодарность ветеранам автомобильной отрасли. Он пожелал всем работникам сферы транспорта крепкого здоровья, счастья и плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области.