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Губернатор Иван Белозерцев поздравил пензенских автомобилистов с праздником

27 октября в 09:11 272 просмотра
27 октября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта

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27 октября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта

«Четкая и надежная работа отрасли является одним из важнейших условий дальнейшего динамичного развития экономического потенциала Сурского края, укрепления его связей с другими регионами России, странами ближнего и дальнего зарубежья, успешного решения актуальных социальных задач.

Миллионы тонн доставленных грузов, сотни тысяч пассажиров — за этими цифрами стоит ваш напряженный добросовестный труд, профессионализм и энергия», — сказано в поздравлении.

Иван Белозерцев также выразил благодарность ветеранам автомобильной отрасли. Он пожелал всем работникам сферы транспорта крепкого здоровья, счастья и плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области.


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