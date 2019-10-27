Пензенские дзюдоисты получили три медали на турнире в Самаре

Открытый турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет был посвящен памяти спортивного журналиста Владимира Кейлина. В нем приняли участие пензенские спортсмены.

«Всего на турнире выступили более 200 спортсменов 2007—2008 годов рождения, представляющих Республику Татарстан, Самарскую, Оренбургскую и Пензенскую области», — сообщил президент пензенской федерации дзюдо Эдуард Копылов.

Воспитанники тренера пензенской СШОР Василия Климова завоевали две медали в своих категориях — Иван Потапов занял первое место, а Камиль Ляпин — третье. Ильяс Акжигитов, воспитанник Натальи Самойловой и Эдуарда Копылова из пензенского клуба «Яма Араши», также стал обладателем бронзовой награды.

Впервые турнир состоялся в 2015 году в Кинеле, где жил спортивный журналист Владимир Кейлин. Особое внимание он уделял развитию детского спорта и сам работал тренером.