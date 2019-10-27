В США зеленую кофту Курта Кобейна продали за 334 тыс. долларов

В Нью-Йорке на аукционе продали кардиган лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна, в котором он выступал в 1993 году.

Как сообщает телеканал «360» со ссылками на пресс-службу аукционного дома Julien’s Auctions и CNN, за кофту выручили рекордные 334 тысячи долларов. Она стала самой дорогой из когда-либо проданных на аукционах. Изначально ее стоимость оценивали в 200−300 тысяч долларов.

В этом кардигане Курт Кобейн вместе группой провел одно из своих лучших выступлений — на концерте MTV Unplugged в 1993 году. С тех пор кардиган ни разу не стирали и не сдавали в химчистку. В 2015 году его уже продавали на аукционе за 137 тысяч долларов. Кофта принадлежала Джеки Фарри — близкой подруге семьи Кобейнов.

Помимо кардигана, с молотка ушла и гитара Кобейна — голубой Fender Mustang — за 340 тысяч долларов. На ней он играл во время тура In Utero в 1993 году.

Напомним, что Курт Кобейн погиб в 1994 году, после чего рок-группа Nirvana прекратила свое существование.