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На пензенском участке трассы М-5 «Урал» запретили поворот на поселок Монтажный (видео)

27 октября в 11:06 322 просмотра
Теперь официально запрещен левый поворот с федеральной трассы М-5 «Урал» в сторону поселка Монтажный Пензенской области. На данном участке уже нанесли разметку в связи с новой схемой дорожного движения.

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Теперь официально запрещен левый поворот с федеральной трассы М-5 «Урал» в сторону поселка Монтажный Пензенской области. На данном участке уже нанесли разметку в связи с новой схемой дорожного движения.

Решение изменить схему движения на перекрестке приняли в «Поволжуправтодоре». Это сделано для повышения безопасности дорожного движения на аварийно-опасном участке. Только с начала года здесь произошло порядка десяти ДТП с пострадавшими.

«Теперь едем две полосы по прямой, до развязки на 644 километре, там безопасно поворачиваем, и слева, в сторону Самары, уходим на Монтажный. Левый поворот запрещен по причине обеспечения пропускной способности на данной дороге. В связи с тем, что построена развязка, перепробег составляет порядка 4,5 километров», — пояснил заместитель начальника отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог «Поволжуправтодора» Владимир Васильев.

В будущем на данном участке планируют построить двухуровневую развязку с двумя надземными пешеходными переходами. В 2020 году данный проект планируют внести в федеральную адресную инвестиционную программу, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Zw2eFYJmnvc&ar=1572162078034

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