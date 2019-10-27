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Михаил Торгашин поздравил пензенцев с Днем работника автотранспорта

27 октября в 11:35 224 просмотра
Министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин поздравил автомобилистов с профессиональным праздником, который отмечается в последнее воскресенье октября.

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Министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин поздравил автомобилистов с профессиональным праздником, который отмечается в последнее воскресенье октября.

«Ежедневно на дороги Сурского края выходят тысячи автомашин и автобусов, чтобы обеспечивать жизнедеятельность региона и комфорт его жителей.

Благодаря профессионализму работников транспортной сферы успешно решаются задачи по модернизации автомобильной отрасли, повышению качества обслуживания пассажиров, расширению ассортимента работ и услуг», — говорится в поздравлении главы регионального минпрома.

Михаил Торгашин также выразил признательность ветеранам отрасли и пожелал всем автомобилистам здоровья, счастья и новых достижений в профессиональной деятельности.

Фотография: скриншот - http://prom.pnzreg.ru/news/4045/

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