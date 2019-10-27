В Пензе владелица иномарки отказывалась отдавать машину за долги (видео)

Рядовой арест машины для пензенских судебных приставов затянулся на несколько часов. Дорогую иномарку пришлось буквально отбивать у тех, кто был не согласен с решением суда.

По версии суда, автовладелица накопила долгов более, чем на 100 тысяч рублей, и выплачивать их не планировала. Сама женщина скрылась с места, где оставила машину.

В работу приставов вмешался неизвестный мужчина, который представился юристом владелицы. Кроме того, в салон автомобиля сел ее сын. Благодаря сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних выяснилось, что он уже в состоянии нести административную ответственность, и на него составили административный протокол за воспрепятствование работе приставов, а эвакуатор увез автомобиль на штрафстоянку.

«После ареста имущества первоначально сторонам предлагается 10-дневный срок для обжалования действий судебного пристава-исполнителя. Можно оплатить задолженность в полном объеме, после чего арест с указанного транспортного средства снимается, и его возвращают владельцу. Если должники отказываются оплачивать задолженность, судебный пристав обязан вынести постановление о привлечении оценщика, и дальше имущество пойдет по принудительной реализации», — пояснила старший судебный пристав Первомайского районного отдела судебных приставов Пензы Александра Бурмистрова.

Как позже выяснилось, женщина со своим автомобилем расставаться не захотела и часть задолженности уже погасила, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.