В Пензе завершается строительство школы в Арбековской заставе

27 октября ход строительства школ в микрорайоне Арбеково проверили заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов и начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, строительство школы в Арбековской заставе перешло на финальную стадию. Сейчас здесь устанавливают межкомнатные двери, выкладывают пол керамогранитной плиткой и делают подвесные потолки.

Также продолжается благоустройство будущей школьной территории — строители готовят основание под спортивные площадки. Сдать объект планируется в декабре.

Возведение второй школы идет в Эко-квартале. Там проводится устройство свайного фундамента и ростверков. Сдача этого объекта намечена на август 2020 года.

«Строительство школ идет по ранее намеченному плану. Несмотря на выходной день, рабочие трудятся на обоих объектах. Сейчас главная задача — максимально использовать погодные условия, особенно в части благоустройства территории, — отметил заместитель мэра Пензы Магомед Агамагомедов.

Напомним, что строительство школ идет в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Школа в шестом микрорайоне Арбеково рассчитана на 800 мест. Предполагается, что она будет оборудована по последнему слову техники.