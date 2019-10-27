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В Пензе завершается строительство школы в Арбековской заставе

27 октября в 12:48 244 просмотра
27 октября ход строительства школ в микрорайоне Арбеково проверили заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов и начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов.

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27 октября ход строительства школ в микрорайоне Арбеково проверили заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов и начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, строительство школы в Арбековской заставе перешло на финальную стадию. Сейчас здесь устанавливают межкомнатные двери, выкладывают пол керамогранитной плиткой и делают подвесные потолки.

Также продолжается благоустройство будущей школьной территории — строители готовят основание под спортивные площадки. Сдать объект планируется в декабре.

Возведение второй школы идет в Эко-квартале. Там проводится устройство свайного фундамента и ростверков. Сдача этого объекта намечена на август 2020 года.

«Строительство школ идет по ранее намеченному плану. Несмотря на выходной день, рабочие трудятся на обоих объектах. Сейчас главная задача — максимально использовать погодные условия, особенно в части благоустройства территории, — отметил заместитель мэра Пензы Магомед Агамагомедов.

Напомним, что строительство школ идет в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Школа в шестом микрорайоне Арбеково рассчитана на 800 мест. Предполагается, что она будет оборудована по последнему слову техники.

Фотография: скриншот - https://www.penza-gorod.ru/news/magomed_agamagomedov_proveril_khod_stroitelstva_shkol_v_arbekovo/

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