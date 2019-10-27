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Собутыльник украл у пензенца два мобильных телефона — УМВД

27 октября в 13:46 158 просмотров
В Пензенскую полицию обратился с заявлением о краже 24-летний мужчина. Он сообщил о пропаже из своей квартиры двух мобильных телефонов.

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В Пензенскую полицию обратился с заявлением о краже 24-летний мужчина. Он сообщил о пропаже из своей квартиры двух мобильных телефонов.

Заявитель также рассказал, что распивал у себя дома спиртное с незнакомцем, после ухода которого и обнаружил пропажу телефонов общей стоимостью около 10 тысяч рублей.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 27-летнего жителя села Засечное Пензенского района», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина признался в краже, похищенные телефоны у него изъяли. По факту преступления проводится проверка.

Пензенская полиция призывает граждан к бдительности и напоминает о том, что не следует пускать в свой дом незнакомцев.


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