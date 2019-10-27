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Ученые рекомендуют спортсменам есть картофельное пюре

27 октября в 14:24 186 просмотров
Альтернативой специальному углеводному гелю во время длительных тренировок американские ученые назвали картофельное пюре.

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Альтернативой специальному углеводному гелю во время длительных тренировок американские ученые назвали картофельное пюре.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Университета Иллинойса, концентрация глюкозы в крови у тех спортсменов, кто потреблял картофель и гели, почти одинаковая, а их результаты на тренировках были лучше, чем у той группы испытуемых, которая употребляла только воду.

В эксперименте приняли участие 12 человек, которые еженедельно преодолевали 267 километров на велосипеде. Одна группа во время тренировок пила воду, другая употребляла углеводный гель, третья — картофельное пюре.

Ученые замеряли уровень глюкозы в их крови, температуру, следили за состоянием желудочно-кишечного тракта спортсменов и интенсивностью упражнений. Несмотря на эффективность потребления картофельного пюре, у испытуемых из третьей группы часто болел желудок. По мнению ученых, это может быть связано с объемом порций.


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