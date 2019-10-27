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В пензенском Арбекове появится новый выезд на трассу

27 октября в 15:26 480 просмотров
Новая автомобильная дорога позволит связать перспективную застройку шестого микрорайона Арбеково с федеральной трассой М-5 «Урал».

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Новая автомобильная дорога позволит связать перспективную застройку шестого микрорайона Арбеково с федеральной трассой М-5 «Урал».

27 октября работы на объекте проверили заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов и начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в настоящее время выполнено переустройство сетей водоснабжения и электроснабжения, обустроена ливневая канализация, сделана подпорная стенка, оборудован тротуар и наружное освещение.

Дорога должна обеспечить свободный проезд к многоквартирным жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

«Необходимо завершить оформление газонов, нанести разметку и установить знаки», — распорядился заместитель мэра Пензы Магомед Агамагомедов.

Сдать объект подрядчики должны до 15 ноября.

Фотография: скриншот - https://www.penza-gorod.ru/news/v_dalnem_arbekovo_gotovitsya_k_sdache_novaya_doroga/

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