В пензенском Арбекове появится новый выезд на трассу

27 октября работы на объекте проверили заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов и начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в настоящее время выполнено переустройство сетей водоснабжения и электроснабжения, обустроена ливневая канализация, сделана подпорная стенка, оборудован тротуар и наружное освещение.

Дорога должна обеспечить свободный проезд к многоквартирным жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

«Необходимо завершить оформление газонов, нанести разметку и установить знаки», — распорядился заместитель мэра Пензы Магомед Агамагомедов.

Сдать объект подрядчики должны до 15 ноября.