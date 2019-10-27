Бизнесмен Александр Горшенин принимает участие в шоу «Культ тела» (видео)

Город, приспособленный для жизни, — так отзывается о любимой Пензе ее уроженец, успешный бизнесмен, руководитель строительной компании Александр Горшенин. Имея все шансы жить и работать в столице, он принял осознанное решение вернуться на свою малую родину, совсем недавно снял клип .

Начинал строителем-рабочим, вырос до создателя и руководителя строительной фирмы. Выпускник пензенского университета архитектуры и строительства Александр Горшенин за последние 15 лет прошел тернистый, но интересный путь. Живя и работая в Москве, в какой-то момент он решил, что ему суждено жить в Пензе. Именно об этом его дебютный музыкальный клип.

«Я понял, что жизнь должна быть гармоничной: не только деньги, не только работа. Поэтому я принял сознательное решение вернуться в Пензу для работы головой — учиться жить своими мыслями, своими решениями», — говорит руководитель строительной компании «Интерьер-Строй» Александр Горшенин.

Его делом стало строительство европейского классического особняка. Клубный дом «Капитал» на улице Карла Маркса растет прямо на глазах. Сейчас как раз в стадии завершения этап устройства монолитных конструкций и заливки бетонной плиты перекрытия верхнего этажа.

«Кирпичная кладка произведена в объеме 40%, и в дальнейшем мы переключимся уже на новые виды работ», — сообщил Александр Горшенин.

Планов на будущее у него много, но о них распространяться пока рано. Ясно одно — в ближайшие четыре месяца предприниматель будет занят не только бизнесом, но и спортом, ведь он принят в ряды героев нового сезона реалити-шоу «Культ тела» (16+), которое стартует на телеканале «Экспресс» 9 ноября.

«Уже сейчас я доволен: другая выносливость, конечно. Идут колоссальные физические нагрузки, но это здорово. Раньше я занимался спортом, в юности — тело вспоминает. Это интересно», — поделился Александр Горшенин.

Строителю, бизнесмену и спортсмену интересно многое, и клип о Пензе — явно не последний плод его творчества. Сейчас монтируется новое видео — о золотой осени в любимом городе, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.