В США сняли полнометражный мультфильм про Тома и Джерри

Новые приключения кота и мышонка зрители увидят на больших экранах на четыре месяца раньше, чем изначально планировалось.

О том, что дату выхода полнометражного мультфильма «Том и Джерри» (0+) от режиссера Тима Стори перенесли, сообщил телеканал «360» со ссылкой на журнал The Hollywood Reporter.

Фильм планировали запустить в кинотеатрах в апреле 2021 года, но создатели смогли сделать его за более короткие сроки, поэтому «Тома и Джерри» покажут на больших экранах 23 декабря 2020.

По сюжету, Том заселяется в роскошный отель в Нью-Йорке, где останавливается и Джерри. Мышонок чуть не сорвал дорогую свадьбу, и работники отеля попросили кота его уничтожить.

Первый мультфильм с участием Тома и Джерри вышел в 1940 году. Авторские права принадлежат американской студии Warner Bros.