Тренды зимы. Пензячкам рассказали, как выбрать идеальную верхнюю одежду
Сессия Гордумы по выбору мэра Пензы
На какие выплаты могут рассчитывать пензенские врачи?
Отзыв на роман «Мы в порядке»
Наши новости
В пензенском Арбекове появится новый выезд на трассу
Собутыльник украл у пензенца два мобильных телефона — УМВД
В Пензе завершается строительство школы в Арбековской заставе
В Пензе владелица иномарки отказывалась отдавать машину за долги
В Пензе обсудили доступность городской среды для слепых
В Пензе для гостей картинной галереи подготовят цифровой гид
В Пензенской картинной галерее откроется выставка «Золотая женщина»
Пензенские многофункциональные центры вошли в пятерку лучших
Глава РЭО признал Ярославскую область экологически чистой
Пензенцев приглашают на лекции о творчестве Всеволода Мейерхольда

В пензенском зоопарке экзотических птиц переносят в теплые вольеры

27 октября в 17:19 300 просмотров
Все экзотические животные и птицы в пензенском зоопарке скоро «переедут» в зимние вольеры. Первыми переселенцами стали теплолюбивые попугаи, туканы и птицы-носороги.

" data-title="В пензенском зоопарке экзотических птиц переносят в теплые вольеры — Пенза-пресс, рунет за день">

Все экзотические животные и птицы в пензенском зоопарке скоро «переедут» в зимние вольеры. Первыми переселенцами стали теплолюбивые попугаи, туканы и птицы-носороги.

Как сообщили сотрудники пензенского зоопарка на официальной странице в социальной сети Facebook, экзотических птиц ловили большими сачками, проводили им ветеринарную обработку и затем пересаживали в теплый вольер. Теперь гости зоопарка не увидят их до весны.

До поздней осени еще можно встретить только пеликанов на «Камышовом озере».

«Буквально через несколько недель мы начнем готовить и пеликанов к переезду в теплый дом, где пернатые проведут холодное время года. Сейчас, в преддверии зимы, птицы активно отъедаются и напоследок неторопливо плавают, выпятив белую грудь», — говорится в посте сотрудников зоопарка.

Фотография: скриншоты - https://www.facebook.com/zoo.penza/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...