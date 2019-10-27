В пензенском зоопарке экзотических птиц переносят в теплые вольеры

Все экзотические животные и птицы в пензенском зоопарке скоро «переедут» в зимние вольеры. Первыми переселенцами стали теплолюбивые попугаи, туканы и птицы-носороги.

Как сообщили сотрудники пензенского зоопарка на официальной странице в социальной сети Facebook, экзотических птиц ловили большими сачками, проводили им ветеринарную обработку и затем пересаживали в теплый вольер. Теперь гости зоопарка не увидят их до весны.

До поздней осени еще можно встретить только пеликанов на «Камышовом озере».

«Буквально через несколько недель мы начнем готовить и пеликанов к переезду в теплый дом, где пернатые проведут холодное время года. Сейчас, в преддверии зимы, птицы активно отъедаются и напоследок неторопливо плавают, выпятив белую грудь», — говорится в посте сотрудников зоопарка.