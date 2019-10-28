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Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

28 октября в 09:08 160 просмотров
, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы обойдутся бюджету страны в 10 млрд рублей.

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Налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы обойдутся бюджету страны в 10 млрд рублей.

Об этом «Известиям» рассказали источники, близкие к подготовке проекта Гарантированного пенсионного плана (ГПП). Отмечается, что с его помощью, по замыслу Минфина и ЦБ, граждане смогут обеспечить себе дополнительный доход в старости.

Собеседник издания уточнил, что фактически можно говорить не о выпадающих из бюджета доходах, а об их перераспределении между разными статьями.

Свое утверждение он аргументировал тем, что бюджет компенсирует эти расходы за счет того, что средства будут инвестированы в экономику, а это будет способствовать увеличению темпов ее роста. Также повышение доходов граждан в будущем будет стимулировать спрос.

Разработчики реформы надеются ежегодно привлекать в систему от 175 млрд до 360 млрд рублей, на основе данных финансового ведомства рассчитали для «Известий» в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).

Эксперты считают, что количество стимулов, которое сейчас заложено в ГПП, вряд ли будет способствовать значительным вложениям граждан.


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