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Виктор Кувайцев получил должность в правительстве

28 октября в 09:11 546 просмотров

На планерке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева 28 октября стало известно о новом назначении в правительстве региона.

По распоряжению главы региона от 28 октября, бывшего мэра Пензы Виктора Кувацейва назначили первым зампредом на срок полномочий губернатора.

«Хочу поблагодарить Виктора Николаевича [Кувайцева] за большую работу, которую он провел в городе со своей командой. Работа мэра — очень тяжелая, задач очень много. Много в плане благоустройства, ремонта дорог сделано. В правительстве он будет курировать ряд направлений, одно из главных — реализация нацпроектов в Пензенской области», — сказал губернатор.

Место первого зампреда стало вакантным после того, как Андрея Лузгина, который занимал данную должность, выбрали мэром Пензы

«Он курировал вопросы экономики, инвестиций. Уверен, что этот опыт поможет ему в новой должности. Работы и задач в Пензе — очень много, здесь более трети жителей региона проживает.

Сегодня при участии региона реализуются масштабные проекты. По проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» у нас всегда хорошие показатели, одни из лучших в России. Министр транспорта уже назвал нас в числе лидеров. Нужно завершить эту работу, готовиться уже к следующему году, разрабатывать проекты, заключать контракты. Тогда мы можем надеяться на дополнительное финансирование из бюджета. Прошу Андрея Вячеславовича [Лузгина] активно работать с населением», — отметил Иван Белозерцев.

Напомним, Андрея Лузгина избрали на должность мэра Пензы 25 октября.


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