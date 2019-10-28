Зареченцы смогут добраться до Пензы за 17 минут

Поезд будет двигаться сообщением «Пенза-1-Селикса- Пенза-1». Он будет совершать рейсы утром и вечером в обоих направлениях. Стоимость проезда — 29 рублей 80 копеек.
«Для удобства было разработано оптимальное расписание и определены самые востребованные станции и остановочные пункты. Большинство опрошенных жителей региона высказались за курсирование «городской электрички», которая за 17 минут доставит пассажиров из пригорода в Пензу», — сообщили в пресс-службе Башкортостанской ППК.
Так, пригородный поезд № 6124 «Пенза-Селикса» будет курсировать по расписанию:
— «Пенза-1» — отправление в 7:27;
— «Пенза-2» —
— отрезок пути 720 километр — 7:38- 7:39;
— «Селикса» — прибытие в 7:43.
Поезд № 6125 «Селикса-Пенза» будет двигаться по графику:
— «Селикса» — отправление — 7:53;
— отрезок пути 720 километр —
— «Пенза-2» —
— «Пенза-1» — прибытие в 8:10.
Вечером пригородный поезд № 6130 «Пенза-Селикса» будет ездить по расписанию:
— «Пенза-1» — отправление в 17:35;
— «Пенза-2» —
— отрезок пути 720 километр —
— «Селикса» — прибытие в 17:51.
Поезд № 6131 «Селикса-Пенза» будет курсировать по графику:
— «Селикса» — отправление в 18:03;
— отрезок пути 720 километр —
— «Пенза-2» — 18:14- 18:15;
— «Пенза-1» — прибытие 18:20.
Поезд будет ходить в четырехвагонном варианте. Однако перевозчик отметил, что при увеличении числа пассажиров, вагонов может стать больше. Отмечается, что на пассажиров распространяются предусмотренные законодательством льготы, а на учащихся по дневной форме распространяется 50% скидка.
Дополнительную информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить на станциях и вокзалах.