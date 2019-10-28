Зареченцы смогут добраться до Пензы за 17 минут

По многочисленным обращениям жителей Пензенской области с 1 ноября ежедневно будет курсировать пригородный поезд.

Поезд будет двигаться сообщением «Пенза-1-Селикса- Пенза-1». Он будет совершать рейсы утром и вечером в обоих направлениях. Стоимость проезда — 29 рублей 80 копеек.

«Для удобства было разработано оптимальное расписание и определены самые востребованные станции и остановочные пункты. Большинство опрошенных жителей региона высказались за курсирование «городской электрички», которая за 17 минут доставит пассажиров из пригорода в Пензу», — сообщили в пресс-службе Башкортостанской ППК.

Так, пригородный поезд № 6124 «Пенза-Селикса» будет курсировать по расписанию:

— «Пенза-1» — отправление в 7:27;

— «Пенза-2» — 7:31—7:32 ;

— отрезок пути 720 километр — 7:38- 7:39;

— «Селикса» — прибытие в 7:43.

Поезд № 6125 «Селикса-Пенза» будет двигаться по графику:

— «Селикса» — отправление — 7:53;

— отрезок пути 720 километр — 7:55—7:56 ;

— «Пенза-2» — 8:04—8:05 ;

— «Пенза-1» — прибытие в 8:10.

Вечером пригородный поезд № 6130 «Пенза-Селикса» будет ездить по расписанию:

— «Пенза-1» — отправление в 17:35;

— «Пенза-2» — 17:39—17:40 ;

— отрезок пути 720 километр — 17:46—17:47 ;

— «Селикса» — прибытие в 17:51.

Поезд № 6131 «Селикса-Пенза» будет курсировать по графику:

— «Селикса» — отправление в 18:03;

— отрезок пути 720 километр — 18:05—18:06 ;

— «Пенза-2» — 18:14- 18:15;

— «Пенза-1» — прибытие 18:20.

Поезд будет ходить в четырехвагонном варианте. Однако перевозчик отметил, что при увеличении числа пассажиров, вагонов может стать больше. Отмечается, что на пассажиров распространяются предусмотренные законодательством льготы, а на учащихся по дневной форме распространяется 50% скидка.

Дополнительную информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить на станциях и вокзалах.