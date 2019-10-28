Пензенских бизнесменов научили тонкостям таможенного регулирования экспорта
«My cup, please». Пензенцам предлагают ходить в кафе со своей кружкой
На какие выплаты могут рассчитывать пензенские врачи?
Отзыв на роман «Мы в порядке»
Наши новости
Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей
В США сняли полнометражный мультфильм про Тома и Джерри
Ученые рекомендуют спортсменам есть картофельное пюре
В США зеленую кофту Курта Кобейна продали за 334 тыс. долларов
Стали известны продукты, которые вызывают рак
Россияне могут проехать на метро за пустые бутылки
Из российских поездов могут исчезнуть плацкарты
Эксперты нашли новую причину облысения мужчин
В Госдуме предложили штрафовать россиян за брошенных на улице животных
В России засекретят данные о кредитах силовиков

В России не пользуются льготами 35% семей с детьми

28 октября в 09:55 150 просмотров
, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, который проводили общественники.

" data-title="В России не пользуются льготами 35% семей с детьми — Пенза-пресс, рунет за день">

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, который проводили общественники.

В незнании о льготах многодетным семьям признались 72% респондентов. 25% опрошенных заявили, что пользуются доступными привилегиями, оставшиеся 3% участников опроса пояснили, что не успевают оформить документы.

Российское законодательство разрешает многодетным семьям ежемесячно бесплатно посетить музей, парк культуры и отдыха или получить возврат денег да свой досуг. Льготы также распространяются на посещение бассейнов, спорткомплексов и театров.

Представители Министерства труда России рассказали, что считают причиной неэффективности льгот многодетным в стране недостаток просвещенности населения. По их мнению, ситуация с осведомленностью россиян в том, какие льготы они могут получить, должна была измениться с распространением многофункциональных центров (МФЦ). Однако сотрудники МФЦ не имеют достаточной квалификации для консультирования жителей России, отметили в Минтруде.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...