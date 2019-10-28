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Высокий гость приехал в Пензу, чтобы написать «Географический диктант»

28 октября в 09:51 194 просмотра
«Географический диктант».

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В Пензенской области на 48 площадках написали международный «Географический диктант».

Одной из площадок стал пензенский артиллерийский инженерный институт. Чтобы написать диктант, в Пензу приехал начальник главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации, генерал-лейтенант Николай Паршин.

В течение 45 минут участники просветительской акции должны были ответить на 30 вопросов. Первые десять были простые, основанные на общеизвестных фактах, остальные — более сложные, для ответа на них требовалось применить логическое мышление и эрудицию, сообщила член совета Пензенского областного отделения Русского географического общества (РГО) Ольга Ильина.

«Особо приятно видеть, что популярность изучения географии растет, также как и число людей, желающих принять участие в географическом диктанте. Сильно радует и прибавляемое количество площадок, которых в нашем регионе выросло с 18, если смотреть по прошлому году, до 48 в этом», — отметил председатель пензенского отделения РГО Игорь Пантюшов.

По предварительным данным, «Географический диктант» написали 2700 жителей региона, но это — не окончательные цифры. Еще есть возможность написать диктант онлайн (6+). Задания доступны на сайте РГО до 14 часов 31 октября.

В акции принял участие президент Российского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу, он сел за парту в МГУ.

«Надо, чтобы появилось желание после диктанта что-то полистать, посмотреть, поизучать. Вообще, вопросы очень все интересные, и если ты не знаешь свою страну, ногами не протопал, то подготовиться за один день невозможно», — цитирует его слова «Российская газета».

Фотография: пензенское отделение РГО

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