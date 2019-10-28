Пензенцы смогут стать «Лидерами России»

В Сочи стартовал конкурс «Лидеры России-2020» (18+). Жители Пензенской области могут принять в нем участие.

Начало заявочной компании дали в рамках первого заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Помимо основного конкурса в этом году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии. На дистанционном этапе участники должны будут пройти ряд тестов, направленных на проверку интеллектуальных способностей, общих знаний, управленческой готовности и потенциала», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров.





Для того, чтобы стать участником конкурса, нужно заполнить анкету и записать видеоинтервью.

Напомним, конкурс реализуется по поручению президента Владимира Путина. Он направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.