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Пензенским водителям рекомендуют начать «переобуваться»

28 октября в 10:10 176 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 28 октября на оперативном совещании в региональном правительстве поручил провести подготовку к надвигающимся холодам.

По словам начальника регионального управлении ЖКХ и гражданской зашиты населения Михаила Панюхина, вся техника, которая предназначена для уборки снега и борьбы с гололедом, осмотрена. Немаловажный вопрос, подчеркнул он, — чтобы водители вовремя поменяли летнюю резину на зимнюю.

«Работайте активней с населением, автотранспортными предприятиями, ГИБДД. С водителями нужно говорить», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор также поручил провести работу с управляющими компаниями, чтобы выяснить, нет ли проблем с отоплением, а также обсудить проблемы по вывозу мусора.

Напомним, на этой неделе ночью ожидается до минус 6 градусов, отрицательные температуры будут и днем. Поэтому водителям стоит поторопиться с заменой резины. Садясь за руль, каждый автолюбитель должен соблюдать правила дорожного движения, учитывать интенсивность движения. Профессиональный автогонщик Сергей Воскрекасенко при заносе советует, в первую очередь, сохранять спокойствие, ни в коем случае не отпускать руль и не тормозить резко, а действовать в зависимости от трансмиссии. На автомате — плавно нажимать на тормоз, а на механике — еще и работать с передачами.


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