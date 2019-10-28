Губернатор призвал системно подойти к подготовке к Новому году

По его словам, в каждом муниципальном образовании нужно провести системную работу по оформлению улиц, организаций, проведению елок. На особом контроле должна быть подготовка новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей.

Напомним, как стало известно ранее на аппаратном совещании в мэрии Пензы, в областном центре появится инсталляция «2020». Также установят прожекторы для подсветки деревьев и световые консоли на столбах. Будут залиты горки и катки. Монтаж елки на площади Ленина начнут в начале ноября.