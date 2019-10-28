Пензенских бизнесменов научили тонкостям таможенного регулирования экспорта
«My cup, please». Пензенцам предлагают ходить в кафе со своей кружкой
На какие выплаты могут рассчитывать пензенские врачи?
Отзыв на роман «Мы в порядке»
Наши новости
В Малой Сердобе капитально отремонтировали Дом культуры
Пензенским водителям рекомендуют начать «переобуваться»
Пензенцы смогут стать «Лидерами России»
Зареченцы смогут добраться до Пензы за 17 минут
В Пензе к детском саду на Набережной реки Мойки делают пристрой
Гадкий червяк помешал пензячке насладиться вкусом роллов
Михаил Торгашин поздравил пензенцев с Днем работника автотранспорта
На пензенском участке трассы М-5 «Урал» запретили поворот на поселок Монтажный
В Пензе отремонтируют улицу Пилотную
Пензенским коммунальщикам 1 ноября запретят проводить земляные работы

Губернатор призвал системно подойти к подготовке к Новому году

28 октября в 10:34 118 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 28 октября на оперативном совещании в региональном правительстве поручил членам кабмина начать подготовку к новогодним праздникам.

По его словам, в каждом муниципальном образовании нужно провести системную работу по оформлению улиц, организаций, проведению елок. На особом контроле должна быть подготовка новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей.

Напомним, как стало известно ранее на аппаратном совещании в мэрии Пензы, в областном центре появится инсталляция «2020». Также установят прожекторы для подсветки деревьев и световые консоли на столбах. Будут залиты горки и катки. Монтаж елки на площади Ленина начнут в начале ноября.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...