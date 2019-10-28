Билайн продолжает масштабное развитие 4G сети в Пензенской области

С начала года Билайн на 71% увеличил число базовых станций, обеспечивающих скоростным мобильным интернетом жителей Пензенской области. Абоненты оператора уже сегодня могут отметить, как выросли скорости передачи данных в сети Билайн, ежедневно пользуясь мобильными сервисами, необходимыми для работы, учебы или интересного досуга.

В рамках масштабной стройки сети «четвертого поколения» на территории Пензенской области Билайн с начала года построил более 200 новых базовых станций, обеспечивающих жителей доступом к высокоскоростному мобильному интернету. Таким образом сейчас на более 75% вышек связи в регионе активизирован функционал 4G.

Ввод новых сооружений позволил увеличить емкость сети для проживающих и работающих в Пензе. Всего улучшения затронули более 50 дорожных магистралей во всех районах города, среди которых улицы Антонова, Мира, Суворова, 8 Марта, Московская, Окружная, проспект Строителей. Скорости 4G интернета увеличились на территории железнодорожного вокзала города и в самом крупном торгово-развлекательном центре «Ритэйл». Дополнительные базовые станции запустились в поселке Монтажный.

Большая часть стройки пришлась на территорию Пензенской области. Сеть 4G улучшилась более чем в 65 населенных пунктах. Районы Белинский, Кузнецкий, Нижнеломовский и Сердобский лидируют по самому большому числу населенных пунктов, где были возведены новые объекты инфраструктуры сотовой сети.

Новые базовые станции работают преимущественно в диапазоне 1800 МГц и дополняют существующие, передающие сигнал в других частотах. Сигнал в данном диапазоне имеет увеличенный радиус действия и лучше преодолевает преграды. Таким образом оператору удалось увеличить скорость мобильного интернета, улучшить покрытие не только на открытом пространстве, но и внутри зданий.

Благодаря новому качеству связи выросло потребление: за год объем интернет-трафика, передаваемого по сетям 4G Билайн в Пензенской области, увеличился в 2,5 раза. Пользователи стали чаще стали заходить в интернет со смартфона и загружать «тяжелый» контент. По данным внутренней аналитики оператора, сейчас жители Пензенской области в среднем ежемесячно скачивают более 9 ГБ. Используемый трафик эквивалентен 75 просмотренным HD-роликам или более 6 тысячам выгруженных фотографий из социальных сетей.*

Олеся Ворожейкина, территориальный управляющий Билайн в Пензенской области:

«Ввод новых вышек 4G значительно увеличил емкость сети для проживающих и работающих во множестве локаций в Пензенской области. Это позволило в два раза увеличить средние пользовательские скорости и значительно расширить покрытие сети, поэтому мобильный интернет от Билайн доступен везде или там, где он особенно нужен».

Инфраструктура Билайн подготовлена к растущим нагрузкам и дальнейшему росту пользовательской активности. Жители Пензенской области могут протестировать возможности сети 4G, подключив один из обновленных тарифных планов, которые стали еще более выгодными!

*на основе внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»