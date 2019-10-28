Пензенских бизнесменов научили тонкостям таможенного регулирования экспорта
«My cup, please». Пензенцам предлагают ходить в кафе со своей кружкой
Как получить компенсацию за оплату взноса на капремонт? Инфографика
Планерка губернатора 28.10.2019 г. Фоторепортаж
Наши новости
В Пензенской области проведут инвентаризацию объектов здравоохранения
В Пензе обсудили реализацию стратегии противодействия экстремизму
Tele2 организует лекции известных блогеров по всей России
Иван Белозерцев передал соцслужбам ключи от 32 новых авто
Директор пензенского ТФОМС Елена Аксенова проведет «прямую линию»
В Пензе милый пес, которого зверски избили, впервые вышел на прогулку
Какие проблемы больше всего волнуют пензенцев? Результаты опроса
Покупателям квартир в строении № 54 Спутника ставку по ипотеке снизили на 2%
Пензячка рассказала о горах строительного мусора на ул. Глазунова
В Малой Сердобе капитально отремонтировали Дом культуры

Билайн продолжает масштабное развитие 4G сети в Пензенской области

28 октября в 14:14 254 просмотра
, обеспечивающих скоростным мобильным интернетом жителей Пензенской области. Абоненты оператора уже сегодня могут отметить, как выросли скорости передачи данных в сети Билайн, ежедневно пользуясь мобильными сервисами, необходимыми для работы, учебы или интересного досуга.

" data-title="Билайн продолжает масштабное развитие 4G сети в Пензенской области — Пенза-пресс, рунет за день">

С начала года Билайн на 71% увеличил число базовых станций, обеспечивающих скоростным мобильным интернетом жителей Пензенской области. Абоненты оператора уже сегодня могут отметить, как выросли скорости передачи данных в сети Билайн, ежедневно пользуясь мобильными сервисами, необходимыми для работы, учебы или интересного досуга.

В рамках масштабной стройки сети «четвертого поколения» на территории Пензенской области Билайн с начала года построил более 200 новых базовых станций, обеспечивающих жителей доступом к высокоскоростному мобильному интернету. Таким образом сейчас на более 75% вышек связи в регионе активизирован функционал 4G.

Ввод новых сооружений позволил увеличить емкость сети для проживающих и работающих в Пензе. Всего улучшения затронули более 50 дорожных магистралей во всех районах города, среди которых улицы Антонова, Мира, Суворова, 8 Марта, Московская, Окружная, проспект Строителей. Скорости 4G интернета увеличились на территории железнодорожного вокзала города и в самом крупном торгово-развлекательном центре «Ритэйл». Дополнительные базовые станции запустились в поселке Монтажный.

Большая часть стройки пришлась на территорию Пензенской области. Сеть 4G улучшилась более чем в 65 населенных пунктах. Районы Белинский, Кузнецкий, Нижнеломовский и Сердобский лидируют по самому большому числу населенных пунктов, где были возведены новые объекты инфраструктуры сотовой сети.

Новые базовые станции работают преимущественно в диапазоне 1800 МГц и дополняют существующие, передающие сигнал в других частотах. Сигнал в данном диапазоне имеет увеличенный радиус действия и лучше преодолевает преграды. Таким образом оператору удалось увеличить скорость мобильного интернета, улучшить покрытие не только на открытом пространстве, но и внутри зданий.

Благодаря новому качеству связи выросло потребление: за год объем интернет-трафика, передаваемого по сетям 4G Билайн в Пензенской области, увеличился в 2,5 раза. Пользователи стали чаще стали заходить в интернет со смартфона и загружать «тяжелый» контент. По данным внутренней аналитики оператора, сейчас жители Пензенской области в среднем ежемесячно скачивают более 9 ГБ. Используемый трафик эквивалентен 75 просмотренным HD-роликам или более 6 тысячам выгруженных фотографий из социальных сетей.*

Олеся Ворожейкина, территориальный управляющий Билайн в Пензенской области:
«Ввод новых вышек 4G значительно увеличил емкость сети для проживающих и работающих во множестве локаций в Пензенской области. Это позволило в два раза увеличить средние пользовательские скорости и значительно расширить покрытие сети, поэтому мобильный интернет от Билайн доступен везде или там, где он особенно нужен».

Инфраструктура Билайн подготовлена к растущим нагрузкам и дальнейшему росту пользовательской активности. Жители Пензенской области могут протестировать возможности сети 4G, подключив один из обновленных тарифных планов, которые стали еще более выгодными!

*на основе внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...