Министр здравоохранения рассказала об эвтаназии в России

В настоящий момент процедура запрещена у нас в стране. Ситуация может измениться, но нескоро, отметила министр. По ее словам, данный вопрос — спорный, и решать его нужно не только на уровне власти, но и с учетом мнения граждан, пишет «Комсомольская правда».

«В странах это решается референдумом, поскольку разная вера в разных странах. Она формирует разное мировоззрение. Существуют разные способы избавления от страданий, в том числе — и препаратами. Это то, что в нашей стране активно развивается», — сказала Вероника Скворцова в интервью одноименному радио.

Министр не взялась давать точных прогнозов, когда в России станет возможной эвтаназия.