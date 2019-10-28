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На Филиппинах выбрали самую красивую девушку Земли

28 октября в 14:31 242 просмотра
«Мисс Земля — 2019». Обладательницей титула стала 21-летняя студентка из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.

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В филиппинском городе Мание выбрали «Мисс Земля — 2019». Обладательницей титула стала 21-летняя студентка из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.

Второе место — у представительницы США Эмани Дэйвис («Мисс Воздух»), третье — у Клары Ваврушковой из Чехии («Мисс Вода»). Россиянка Анна Бакшеева вошла в топ-10.

Победительница Нелли Пиментел окончила факультет психологии, начала изучать маркетинг. Ее шансы на победу увеличил ответ на вопрос об экологии. Ведущий поинтересовался, как она убедила бы тех, кто не верит в проблемы климата, в серьезности происходящих на планете изменений. Девушка ответила, что те, кто так считают, не имеют хорошего образования, пишет gazeta.ru.

Фотография: скриншот https://www.instagram.com/p/B3Mn7sRhLdw/

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