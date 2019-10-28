На Филиппинах выбрали самую красивую девушку Земли

Второе место — у представительницы США Эмани Дэйвис («Мисс Воздух»), третье — у Клары Ваврушковой из Чехии («Мисс Вода»). Россиянка Анна Бакшеева вошла в топ-10.

Победительница Нелли Пиментел окончила факультет психологии, начала изучать маркетинг. Ее шансы на победу увеличил ответ на вопрос об экологии. Ведущий поинтересовался, как она убедила бы тех, кто не верит в проблемы климата, в серьезности происходящих на планете изменений. Девушка ответила, что те, кто так считают, не имеют хорошего образования, пишет gazeta.ru.