Сергей Капралов участвует в форуме по стратегическому планированию

Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов прибыл в Санкт-Петербург на всероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

В ходе мероприятия его участники обсудят эффективные методы и проблемы реализации национальных проектов, а также вопросы взаимодействия государственных структур с гражданским, научным и бизнес-сообществом, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Одна из главных тем форума — реализация стратегических приоритетов национального развития, утвержденных майским указом президента. Механизмом достижения целей являются национальные проекты, реализующиеся на принципах проектного управления. У субъектов Российской Федерации есть ряд актуальных вопросов, обсуждение которых позволит повысить эффективность достижения поставленных целей», — сказал Сергей Капралов.

Форум проводится в Санкт-Петербурге с 2002 года, он стал основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования и конструктивной дискуссии по вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и регионов страны.