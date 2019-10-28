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Сергей Капралов участвует в форуме по стратегическому планированию

28 октября в 14:48 272 просмотра
«Стратегическое планирование в регионах и городах России».

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Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов прибыл в Санкт-Петербург на всероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

В ходе мероприятия его участники обсудят эффективные методы и проблемы реализации национальных проектов, а также вопросы взаимодействия государственных структур с гражданским, научным и бизнес-сообществом, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Одна из главных тем форума — реализация стратегических приоритетов национального развития, утвержденных майским указом президента. Механизмом достижения целей являются национальные проекты, реализующиеся на принципах проектного управления. У субъектов Российской Федерации есть ряд актуальных вопросов, обсуждение которых позволит повысить эффективность достижения поставленных целей», — сказал Сергей Капралов.

Форум проводится в Санкт-Петербурге с 2002 года, он стал основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования и конструктивной дискуссии по вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и регионов страны.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ekonomika/192004/

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