Бренд «Индилайт» запускает совместный проект с платформой «Дневник.ру»

Бренд индейки «Индилайт» принадлежащий крупнейшему производителю индейки в России — ГК «Дамате», запускает совместный проект с образовательной платформой «Дневник.ру». Основная его цель — рассказать о здоровом питании, а также поделиться рецептами вкусных и полезных блюд из индейки.

Платформа «Дневник.ру» объединяет более 800 тыс. преподавателей, 7 млн учащихся, 3,6 млн родителей из всех регионов России. Благодаря образовательному проекту, реализуемому совместно с «Дамате», разные категории потребителей смогут узнать о правильном питании, а также получить рецепты из индейки для полезных перекусов в школе и обедов дома. Родители смогут сформировать полноценное сбалансированное меню, которое придется по вкусу их детям.

Спецпроект включает в себя оригинальные рецепты блюд с индейкой «Индилайт», а также полезные советы для школьников и взрослых. Кроме того, одна из частей проекта на «Дневник.ру» представляет собой короткий тест для школьников и несколько чек-листов, которые в увлекательном интерактивном формате расскажут ребятам о плюсах самостоятельности. К примеру, «Рецепты для самостоятельных детей» от «Индилайт» помогут детям приготовить семейный ужин или угостить друзей после школы.



«Дневник.ру» — закрытая защищенная цифровая образовательная платформа, которая предоставляет круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям, функционал соцсети, электронное обучение, удобные сервисы и приложения, автоматическое зачисление в образовательные учреждения, содействие в реализации государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде, региональную и федеральную статистику и отчеты.

Пройти тест на самостоятельность можно, перейдя по этой ссылке. Узнать больше о правильном питании школьника можно на странице образовательного проекта.