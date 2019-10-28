Пензенский байкер два года катался с поддельными правами

Пензенец получил в городе Красногорске Московской области поддельное водительское удостоверение. Через два года он предъявил его инспектору и был разоблачен.

Когда сотрудник ГИБДД заметил, что документ поддельный, он изъял его. Было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Житель Пензы пояснил в суде, что гостил у брата в Красногорске летом 2017 года. Он хотел получить права для вождения мотоцикла, для этого пошел в автошколу, где учился больше месяца. Мужчина сдал теоретический и практический экзамены и получил новое удостоверение. По его словам, он не сомневался в его подлинности. При этом пензенец не смог назвать в суде адреса автошколы, медучреждения, где получил справку, и подразделения ГИБДД, где выдали права.

В результате мужчину признали виновным в использовании заведомо ложного документа. Ему назначили штраф — 10 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.