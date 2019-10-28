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Иван Белозерцев передал соцслужбам ключи от 32 новых авто

28 октября в 15:33 238 просмотров

28 октября губернатор Иван Белозерцев вручил ключи от новых автомобилей организациям социального обслуживания населения Пензенской области.

В рамках национального проекта «Демография» закуплено 32 автомобиля, их общая стоимость — около 43 миллионов рублей. Транспорт предназначен для доставки людей старше 65 лет из сельской местности на дополнительные обследования в медицинские организации, сообщили в пресс-центре правительства региона.

«Президент России принял решение выделить финансовые средства и закупить транспорт для обслуживания населения старше 65 лет. Это забота о гражданах, о том, чтобы была выше доступность медицинской помощи, чтобы увеличивалась продолжительность жизни», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор передал ключи от автомобилей 32 мобильным бригадам, которые дополнительно созданы для доставки пациентов старше 65 лет от места жительства в больницы и обратно.

Проведение скринингов в 2020—2024 годах является частью федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Как пояснил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан, в 2019 году полученные машины будут использоваться для дополнительной диспансеризации пожилых людей, проживающих в отдаленных населенных пунктах, а также как социальные такси.

На сегодняшний день на территории Пензенской области живет 74 000 граждан старше 65 лет, которым, начиная с 2020 года, будут проводиться скрининги.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/sotsialnaya-sfera/192042/

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