О вредной привычке раздавать муниципальную собственность

Редкое заседание комитета Пензенской городской Думы по градостроительству обходиться без вопросов о передаче в безвозмездное пользование принадлежащих муниципалитету зданий и помещений. В основном, они отдаются различного рода общественным организациям, занимающимся спортивной, педагогической и ной социально значимой деятельностью на некоммерческой основе. Потому зачастую это вопросов не вызывает.

Кроме того, как ни странно, такая передача имеет вполне конкретное финансовое обоснование. Разумеется, гораздо предпочтительнее было сдавать эти помещения в аренду. А иные и вовсе продать. Это поступления в городской бюджет как-никак. Однако ни покупатели, ни арендаторы в очередь не выстраиваются.

Рынок коммерческой недвижимости сейчас в Пензе перенасыщен, а деловая активность в силу целого комплекса причин довольно низкая. Вот и выходит, что, не смотря на неоднократные объявления, значительная часть муниципальных зданий и помещений пустует. Далеко не все из них можно законсервировать до лучших времен — зачастую это помещения в жилых многоэтажных домах. А это значит, что бюджет несет финансовую нагрузку по их содержанию, оплате коммунальных услуг, текущему, а в иных случаях и капитальному ремонту. Передача в безвозмездное пользование снимает с бюджета эту нагрузку, перекладывая ее на пользователя, что предусматривается заключаемым с ним договором.

Тем не менее, принципы, по которым те или иные организации наделяются безвозмездно муниципальными площадями, вызывали и вызывают много вопросов. Так, еще в Гордуме прошлого созыва депутаты Шуварин и Зиновьев, будучи юристами, неоднократно призывали управление муниципальным имуществом более тщательно подходить к подготовке обоснования передачи тех или иных помещений в безвозмездное пользование.

За последние дни мы стали свидетелями того, как одним НКО отказывают в помощи, а другим в помощи оказывают.

В одной из пензенских газет была опубликована статья о том, что долгие годы в помещении на ул. Попова, 10 функционировала организация юных туристов «Костер», детище Татьяны Тарасовны Мартыненко — матери (как называют ее коллеги и последователи) пензенского туризма, ветерана Великой Отечественной войны и Почетного гражданина области. Мартыненко была увлеченным человеком и бюрократическим административным делам уделяла крайне мало внимания. Поэтому после ее кончины организацию пришлось заново регистрировать. И пока шла регистрация на помещение, до этого числящееся как бесхозное, предъявило свои права УМИ Пензы.

Поскольку организация находилась еще в процессе регистрации, УМИ предложила заключить договор аренды частному лицу — преемнице Мартыненко на посту руководителя организации юных туристов. Причем якобы по устной договоренности сумма звучала одна, а в письменном договоре, который по слабой юридической подкованности руководитель подписала, вроде как особо не вникая, — совсем другая. Итог на данный день — огромный для частного лица, да и всей организации энтузиастов долг и угроза выселения из помещения. А ведь «Костер» — один из брендов города…

Между тем на последнем заседании градостроительного комитета Гордумы была одобрена заявка на безвозмездное пользование помещением на проспекте Строителей, 22 площадью 78 кв. м. (для сравнения, трехкомнатная квартира, где проживает автор с семьей, котом и библиотекой в 3 тысячи томов, имеет площадь 63 кв. м.) от АНО по профилактике вредных привычек «Наука и образование». Занимается оно тем, что на средства различных грантов — от городских до президентских, организует лекции для старшеклассников о вреде табака, алкоголя и наркотиков. На вопрос, зачем им помещение, руководитель организации Елена Панферова заявила, что … им негде хранить инвентарь, вот модель легких курильщика от ненадлежащего хранения портиться стала.

Удивительное дело — антиалкогольная и антитабачная агитация в школах существовала и ранее, но как-то с ней справлялись учителя химии и биологии, и вполне успешно, судя по показателям советского времени в сравнению с нынешними. А сейчас — новые подходы, отдельные, немалые по суммам гранты, какие-то «интерактивные семинары» (это с помощью модели легких курильщика-то!), а результаты?

Депутаты, надо отдать должное, поинтересовались: какова отдача? Ответ им, однако, не показался странным, в отличие от автора этих строк. Цитирую заявку Панферовой на президентский грант «по результатам исследования, выполненного собственными средствами АНО «Наука и образование» с помощью Центра доказательного социального проектирования МГППУ (Москва) и специалистами кафедры социологии и психологии ПензГТУ (Пенза):

В исследовании приняли участие 250 школьников 13−16 лет из пяти школ города.

Краткие данные:

1. 72% респондентов бывают в компаниях сверстников, употребляющих психоактивные вещества (ПАВ);

2. 48% школьников пробовали ПАВ;

3. С 12 лет число употребляющих ПАВ резко возрастает. В 11 лет — 3% опрошенных, в 12 — 20%, в 13 — 23%, 14 — 27%;

4. После участия в наших программах 22,6% опрошенных указали, что отказались от первого употребления сигарет, и 19,2% - от предложения попробовать алкоголь в компаниях сверстников или от предложения родителей».

Так, считаем. 72% бывали в компании сверстников, «употребляющих», т. е. фактически получают предложение «употребить» самим. Употребляет, однако 48%, т. е. не пользуются «предложением» — 24%. А вот после занятий АНО «Наука и образование» их число… сокращается до 22,6%! Т. е. число попробовавших в первый раз психоактивные вещества после этих занятий возросло? Бывает, что пропаганда имеет прямо противоположный эффект, и не так уж редко бывает…

Хотя, может, кто-то просто пишет «исследование», беря цифры с потолка? Это только предположение… Но смотрим далее…

Организация начала свою деятельность в 2017 году. В обращении, в частности, говорится:

«За проведение мероприятий по профилактике имеем благодарности от более 20 общеобразовательных учреждений г. Пензы, УМВД России по Пензенской области, Министерства здравоохранения Пензенской области и положительную оценку Института развития образования Пензенской области».

Однако, насколько нам известно, Институт развития образования Пензенской области был ликвидирован еще пять лет назад. На его месте был организован Институт регионального развития — организация совершенно с другими целями и задачами… Такое впечатление, что кто-то вешает лапшу на уши.

Аналогичное впечатление сложилось у некоторых депутатов. В частности, большие сомнения в практической пользе деятельности АНО высказал Петрухин, видимо, настроенный против разбазаривания муниципальных помещений. Зато самый молодой депутат Рогожкин пафосно заявил, что «коммунисты — за науку и образование». После обсуждения комитет заявку поддержал.

И в общем-то Бог бы с ним — помещение так и так не востребовано. Но депутатам все же, на наш взгляд, стоит определиться с приоритетами.

Думается, надо, прежде всего, найти выход из ситуации с помещением для славы города Пензы — не дать погаснуть «Костру», а уж получатели грантов, как нам кажется, и сами о себе позаботятся…