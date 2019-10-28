В Пензе будут обучать «серебряных» экскурсоводов. Подробности проекта

В Пензе продолжается набор в школу «серебряных» экскурсоводов (18+) . Журналисты информагентства обратились к руководителю проекта Наталье Гординой, чтобы узнать о том, что будет собой представлять обучение, как подать заявку и сколько времени потребуется для освоения этой профессии.

По словам Натальи Гординой, школа «серебряных» экскурсоводов станет своеобразным продолжением проекта, в рамках которого для лиц пожилого возраста устраивают пешие краеведческие прогулки по Пензе. Только теперь им предстоит попробовать себя в роли гида.

«По плану, первое занятие пройдет в период с 1 по 15 ноября. Скорее всего, сразу после праздников устроим первое организационное собрание. Два раза в месяц будем встречаться. Сначала будем читать лекции о том, что такое экскурсия и как ее правильно вести, что надо знать экскурсоводу. По истечении трех месяцев будет дано задание, чтобы обучающиеся потихоньку сами набирали материал на свою экскурсию. Представить ее каждый должен будет в конце пятого месяца, мы все посмотрим, обсудим, а на шестом месяце начнется практика», — рассказала руководитель проекта.

Грант на реализацию этой инициативы пензенцы получили в начале октября: всего на всероссийском форуме «серебряных» волонтеров было представлено 700 проектов, из них поддержку получили 27, в том числе — школа экскурсоводов для лиц пенсионного возраста. Наталья Гордина предупредила: осталось не так много мест для записи, и лучше поторопиться.

«Всего в группе будет человек 10, максимум — 15. Шестеро уже записаны, афишу мы дали в начале 20-х чисел. Чтобы заявить о желании пройти обучение, следует звонить по номеру: 8 (8412) 93-02-88, а также обращаться по адресу: Пенза, ул. Токарная, 18, городская библиотека № 7», — сообщила она.

Говоря о возможной тематике экскурсий по итогам обучения, руководитель проекта предположила, что, скорее всего, это будет «Пенза патриотическая», ведь завершение курса намечено на апрель — месяц, предшествующий празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.