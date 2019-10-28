В Земетчино машина слетела с моста, есть жертвы

В поселке Земетчино Пензенской области 28 октября произошла страшная авария. Информация об этом появилась в нескольких группах соцсети «ВКонтакте».

Пользователи рассказали, что легковушка отечественного производства слетела с моста. По их словам, сооружение было в неисправном состоянии. На опубликованных фото видно, что машина получила серьезные повреждения, ее буквально расплющило.

Как сообщают очевидцы, в аварии погибла супружеская пара. Официальной информации о ДТП нет.

Ранее мы писали, что в Городищенском районе под подростком разрушился бетонный мост. Юноша упал в воду. К счастью, все завершилось благополучно, госпитализация ему не потребовалась.