В Засечном появится новая школа (видео)

В Городе Спутнике построят еще одну школу. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в пензенском правительстве. На сегодняшний день единственное образовательное учреждение не справляется с нагрузкой. В школе рассматривают возможность перехода на трехсменное обучение. А вот новая школа в Арбеково уже готовится к сдаче.

Строительство учебного учреждения в Арбеково вышло на финишную прямую. Рабочие приступили к установке межкомнатных дверей, устройству подвесного потолка. Параллельно продолжается благоустройство будущей пришкольной территории: завезен чернозем, строители готовят основание под спортивные площадки. Об этом в ходе оперативного совещания доложил министр образования Александр Воронков.

«Отделочные работы проводятся на этажах, по периметру здание полностью закрыто. Идет благоустройство территории, сделана вся планировка. Школа будет сдана в декабре», — сказал он.

Губернатор Иван Белозерцев сообщил, что региону удалось получить дополнительное финансирование для завершения объекта и ремонта местной дороги. Кроме того, начато строительство второй школы в эко-квартале. Сдать объект планируют в августе 2020 года. Еще одно образовательное учреждение планируют построить в Засечном.

«В школе Спутника на сегодняшний день учится в два раза больше детей, и есть опасность появления третьей смены. Было предложение вернуться к этому вопросу в 2021—2022 годах, но мы доказали необходимость строить новое учебное учреждение уже в 2020-м. Понимание в этом вопросе было достигнуто», — добавил заместитель председателя правительства области Олег Ягов.

Глава региона отметил, что это очень серьезный проект, который необходимо реализовать. Иван Белозерцев подчеркнул, что начать активное строительство школы необходимо уже в мае 2020 года, сообщает телеканал «Экспресс».

«В спутнике в ближайшее время нужно закладывать камень в основание фундамента школы. Отступать мы не будем, школу мы должны построить», — сказал он.

В рамках совещания также обсудили готовность новой детской поликлиники в Нижнем Ломове, возводить которую начали в середине марта. Сейчас на объекте ведется установка оборудования. Медучреждение распахнет свои двери для маленьких пациентов в конце ноября.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».