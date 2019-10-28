Тимирязевский дом культуры отремонтировали почти за 6 млн руб (видео)

Таких преподавателей, как Евгений Шлыков, хотят заполучить многие учреждения культуры. Ведь, как правило, выпускники консерваторий предпочитают строить собственную карьеру. Однако бывают исключения. Евгений Шлыков, поработав в пензенской филармонии, решил вернуться в родные края. С 2013 года он преподает в тимирязевском доме культуры, занимается с детьми младшего школьного возраста. За это время понимать эмоции и чувства своих подопечных он научился мгновенно. Преподаватель отмечает, что после недавнего ремонта отношение к занятиям поменялось у многих, сообщает телеканал «Экспресс».
«Помещения стали уютнее. Раньше здание находилось в плачевном состоянии, сейчас все очень красиво. Детям хочется сюда идти. Они занимаются по-другому, с улыбкой, относятся серьезнее ко всему», — отметил он.
После ремонта в тимирязевском доме культуры заработали 12 творческих кружков: пение, хореография и танцы. Сейчас здесь занимаются около 200 человек — это четверть населения села. В учреждении работают четыре преподавателя, двое из которых — выпускники саратовской консерватории. А среди их учеников — не только дети и подростки, но и люди старшего поколения. Они организовали свой собственный коллектив.
Обновили в клубе и библиотеку, ее фонд насчитывает около 10 тысяч экземпляров. Библиотекарь Нина Спирякова начала осваивать новую профессию три года назад. Сейчас, после завершения ремонта, возможностей для работы стало намного больше. В библиотеке открылись курсы компьютерной грамотности, а для школьников проводят лекции, беседы и семинары с участием экспертов из разных сфер.
«Просветительская работа ведется большая. Мы показываем фильмы, презентации, рассказываем о здоровом образе жизни, привлекаем к чтению», — рассказала она.
Тимирязевский дом культуры был построен в 1936 году. Это один из старейших ДК в Башмаковском районе. Более чем за 80 лет эксплуатации капитального ремонта не было ни разу. Учреждение привели в порядок благодаря участию в национальном проекте «Культура», в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма». На работы было выделено около 6 млн рублей, из них почти 90% - средства федерального бюджета.
«На эти деньги мы отремонтировали крышу, систему отопления, заменили деревянные окна на пластиковые, а также произвели косметический ремонт внутри здания», — пояснила начальник отдела культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Башмаковского района Ольга Булаева.
Также на эти деньги привели в порядок фундамент, полностью заменили электропроводку и пожарную сигнализацию. Всего за 2019 год в Башмаковском районе отремонтировали три дома культуры. Кроме тимирязевского, ремонт провели в высокинском и никульевском домах культуры.
Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».